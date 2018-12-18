الأرصاد: اليوم برودة شديدة ليلًا وغدًا أمطار ورياح

كتب- أحمد الصعيدي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم شتوي دافئ على كل الأنحاء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، متوقعة وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية، مع أمطار خفيفة على الساحل الشمالي الغربي.

وأضافت الهيئة- عبر موقعها الرسمي- أن هناك شبورة مائية كثيفة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

وتابعت الهيئة أن غدًا الأربعاء يشهد نشاطًا للرياح، تكون مثيرة للرمال والأتربة، تؤدي إلى اضطراب الملاحة بالبحرين الأحمر والمتوسط، يصاحبها سقوط أمطار شديدة إلى متوسطة، على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، تصل خفيفةً إلى القاهرة.