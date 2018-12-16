بقيادة أشهر الجراحين.. جامعة عين شمس ترسل قافلة طبية علاجية للخرطوم

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كتب- محمد قاسم:

نظمت كلية طب عين شمس، قافلة طبية علاجية وتدريبية متقدمة لعلاج المرضى ونشر الوعي الطبي بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وذكرت الجامعة في بيان لها الأحد، أن فريقًا طبياً برئاسة الدكتور محمد شريف مراد أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس الجمعية الدولية للتحكم البولي ترأس قافلة طبية علاجية تدريبية وورشة عمل متقدمة لعلاج المرضى ونشر الوعي الطبي وتدريب الأطباء في مجال جراحات إصلاح الناصور البولي المهبلي والسلس البولي والاضطرابات البولية، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين جامعة عين شمس وجامعة الخرطوم السودانية.

وصرح الدكتور عبدالناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، بأن القافلة جاءت تلبيةً لدعوة وزارة الصحة السودانية وبرعاية ودعم الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس حرصاً على تفعيل الاتفاقية وتقوية العلاقات ومد أواصر الأخوة بين البلدين الشقيقين مصر والسودان.

وأوضح أن الفريق الطبي الذي قام بتنفيذ القافلة هو الأشهر عالمياً في علاج هذه الحالات ويعتبر الدكتور شريف مراد أحد أشهر الجراحين في هذا المجال على مستوى العالم، وقد قام هذا الفريق بعمل عدة قوافل علاجية وتدريبية بدول النيجر وأوغندا وجوبا لمئات الحالات من قبل.

من جانبه، قال الدكتور شريف مراد إن الفريق الطبي الذي ضم الدكتور أحمد سعفان والدكتور محمد ياسين والدكتور أحمد فاروق نجح في إجراء عمليات جراحية ناجحة لأكثر من 26 حالة في 3 أيام فقط، فضلاً عن تدريب الأطباء السودانيين على كيفية إجراء مثل هذه الجراحات المعقدة والنادرة لمواصلة العمل، مشيراً إلى أنها تحتاج لخبرات طويلة نظراً لصعوبة عملية الإصلاح، خاصة أن معظم الحالات مرتجعة وسبق إجراء محاولات جراحية متعددة لهؤلاء المرضى مما يقلل أملهم في الشفاء.

وأوضح مراد أنه تم رصد حوالي 2 مليون حالة بالدول الإفريقية تعاني من هذه المشكلة الطبية، وهناك ما يقرب من 150-200 ألف حالة جديدة سنوياً، مضيفًا أن معاناة هؤلاء المرضى تشكل عبئاً على الحكومات، وبالتالي يحتاجون لمساعدات جادة من الجمعيات والمؤسسات الصحية ومنظمة الصحة العالمية للعلاج والتدريب، فضلاً عن التعاون الأكاديمي بين المؤسسات العلمية العريقة كجامعة عين شمس ممثلة في كلية الطب.