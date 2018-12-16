رئيس جهاز القاهرة الحديدة: قطع المياه 16 ساعة عن هذه المناطق

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ، بأنه سيتم قطع المياه عن مناطق، التجمع الخامس (الحي الأول- الحي الثاني- الحي الثالث- الحي الرابع- الحي الخامس- حي الشويفات- حي الدبلوماسيين- قطاع 1،2- مركز المدينة- جنوب الأكاديمية)، والتجمع الأول (الياسمين-7،8- البنفسج 11، 12 البنفسج عمارات- الرحاب1)، والتجمع الثالث (محلية3- محلية4- ضعف في باقي المحليات ومستقبل 1 ، 2).

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان له اليوم، أن قطع المياه سيبدأ من الساعة الثامنة مساء غدٍ الاثنين الموافق وحتى الساعة الثانية عشرة من ظهر بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 18- 12- 2018، وذلك نظراً لقيام جهاز المدينة بأعمال صيانة لرافع المياه (4)، وكذلك خط المياه قطر 1200مم من الخرسانة المسلحة الخارج من الرافع.

ونوه رئيس الجهاز إلى أنه على المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المشار إليها.​