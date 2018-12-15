رئيس الوزراء: 13 مليار جنيه لإنشاء 225 ألف وحدة سكنية

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الحكومة نجحت في إنهاء وتسليم 102 ألف وحدة بتكلفة أكثر من 11 مليار جنيه من أصل 200 ألف وحدة يتم تطويرها بالنسبة للمناطق غير الآمنة.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح عدد من المشروعات، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تم البدء في مشروعات إضافية والتي ستكون بنهاية عام 2019 وصلت إلى 122 ألف وحدة ليبلغ إجمالي عدد الوحدات للمناطق غير الآمنة 225 ألف وحدة بتكلفة إجمالية تتجاوز 13 مليار جنيه.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت إلى "محطة معالجة المياه" بمنطقة الجبل الأصفر بمحافظة القليوبية لافتتاح عدد من من المشروعات القومية في مقدمتها محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالخانكة.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي عددا من المشروعات، عبر الفيديو كونفرنس، تشمل مشروعات سكنية وخدمية وافتتاح محطات مياه بعدة مناطق.

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله، عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.