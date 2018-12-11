نقيب الصحفيين يعلن انتهاء أزمة "العضويات المستثناة" بالزمالك

كتب - مصطفى علي:

أعلن عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، انتهاء أزمة الصحفيين أعضاء نادي الزمالك عقب لقاءه مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس نادي الزمالك، بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء.

وقال سلامة في تصريحات لمصراوي: "اتفقنا على إنهاء كافة الأزمات المتمثلة في دخول الصحفيين للنادي ووقف العضويات المستثناة، بشكل كامل، وإعادة فتح هذه العضويات من حين لآخر"، لافتا إلى أن رئيس الزمالك أكد تقديره التام للصحفيين ونقيبهم وأعلن أنه سيحضر للنقابة الخميس المقبل لتأكيد موقفه.

وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن رئيس الزمالك طالب الصحفيين بمساندته في ملف العضويات المستثناة، خاصة وأن الصحفيين من الفئات المستفيدة منها.

ولفت إلى أنه تقرر أن يتم عرض مشكلة العضويات المستثناة بالنادي على مجلس النقابة ليقوم بدوره بحل تلك الأزمة والمساعدة في إيجاد الحلول لها مع الجهات المعنية من وزارة الشباب والرياضة ومجلس النواب، على اعتبار أنها عضويات مستحقة لفئات تستحق المساندة والتقدير من جميع فئات المجتمع.

وتوجه نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة ورئيس نادي الزمالك بالشكر إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ووفد مجلس النواب على رعايتهم لهذا التوافق وإزالة كل المشكلات بين الطرفين.

في سياق متصل، أصدرت رابطة الصحفيين الأعضاء بنادي الزمالك، بيانًا صحفيًا أشاروا فيه إلى إنهاء كل المشكلات بين الصحفيين ورئيس نادي الزمالك بشكل تام.

وأثنت الرابطة على تحركات نقيب الصحفيين ومجلس النقابة بالكامل، مؤكدين أن الحلول التي تم التوصل إليها، هي الطلبات التي تبناها النقيب والمجلس من هيئة مكتب الرابطة والزملاء.