غدا.. وزير الرياضة في مهرجان "مصر المستقبل" بجامعة حلوان

كتب- محمد قاسم:

تنظم جامعة حلوان، ظهر غد الأربعاء، مهرجانا رياضيا بعنوان "مصر المستقبل" بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.

ويبدأ المهرجان، بمارثون للطلاب من أمام شعار الجامعة، ثم ماراثون لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ثم طابور عرض موسيقي وعسكري، يليه عرض فني لفريق كلية التربية الموسيقية.

وذكرت الجامعة في بيان، أنه سيتم تسليم الجوائز للفائزين، ثم مباراة كرة قدم بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وندوة رياضية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والنواب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب في قاعة حسن حسني بمقر الحرم الجامعي بعين حلوان.​​