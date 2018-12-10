برلمانية: القيادة السياسية حريصة على تطبيق المعايير العالمية لحقوق الإنسان

كتب- محمد نصار:

شاركت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030، في احتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان، التى ينظمها المجلس القومي بمناسبة مرور 70 عامًا على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت سيلفيا نبيل- خلال اللقاء- إن القيادة السياسة في مصر أظهرت اهتمامًا خاصًا بملف حقوق الإنسان، وتتخذ خطوات واضحة نحو تطبيق المعايير العالمية لحقوق الإنسان.

وأضافت أن وجود وحدات متنقلة لتلقي شكاوي المواطنين في الاحتفالية شيء محمود، يسمح للجميع لتلقي الشكاوي، لافتة إلى أنها فكرة جيدة وتحتاج لزيادة عدد الوحدات.

وأشارت سيلفيا إلى أن إعلان الرئيس السيسي دورته الرئاسية الثانية لبناء الإنسان المصري، هو أكبر دليل على اهتمام مصر بحقوق الإنسان، لأن بناء الإنسان المصري يتضمن الحق في التعليم والصحة والسكن، ولنا في حملة 100 مليون صحة، والإسكان الاجتماعي مثال حي علي اهتمام الدولة، إضافة إلى تمكين المرأة، ومعاش تكافل وكرامة، وغيرها مما يحفظ ويعطي حق الإنسان في الحياة الكريمة.

يأتي الاحتفال بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي ووكالة التعاون الإنمائي الألمانية بالقاهرة، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية بالقاهرة، وكبار الشخصيات ذات الصلة وأساتذة الجامعات وأعضاء المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في المجال ذاته.

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