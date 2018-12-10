"شومان": الأحكام الثابتة في الشريعة الإسلامية قليلة ومحصورة

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إن الملتقيات التي تعقدها الهيئة خلال الفترة المقبلة، تتم لمناقشة القضايا التي تحير الشباب، لكثرة الفتاوى المتضاربة فيها، بسبب تصدي غير المؤهلين للفتوى.

وأضاف خلال كلمته في الملتقى الأول لهيئة كبار العلماء، "الأحكام الشرعية بين الثابت والمتغير" التي عقدت اليوم الاثنين، بقاعة الإمام محمد عبده بفرع جامعة الأزهر بالدراسة، أن الفتاوى المتضاربة تضر بالمجتمع، ومن ثم كان على الأزهر أن يعقد تلك الملتقيات، حتى يكون هناك قول فصل لهذه الفتاوى.

ولفت شومان إلى أن الأحكام الثابتة في الشريعة الإسلامية قليلة ومحصورة.

يعقد الملتقى بحضور الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق.