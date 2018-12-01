نقيب المحامين يدافع عن المهندس المحكوم عليه بالإعدام في السعودية

كتب- محمد سامي:

أعلنت نقابة المهندسين، برئاسة هاني ضاحي نقيب المهندسين، توكيل نقيب المحامين سامح عاشور، للدفاع عن المهندس المصري على أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في المملكة العربية السعودية.

وقالت ابتسام مبروك زوجة المهندس المحكوم عليه بالإعدام، إن نقيب المهندسين التقها اليوم برفقة محاميها لأكثر من ساعة، لمناقشة آخر تطورات قضية زوجها.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على التنسيق بين نقابتي المحامين، والمهندسين للدفاع عن المهندس المصري، حيث حصل نقيب المحامين على كل أوراق القضية ووعد بقراءتها بشكل جيد.

وأضافت "مبروك" في تصريح خاص لمصراوي، أن حكم الإعدام سينفذ في زوجها خلال 20 يومًا من الآن موجه الاستغاثة لوزارة الخارجية المصرية للتدخل بشكل أسرع لإنقاذ حياة زوجها.

ولفتت إلى أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من مساعد وزير الخارجية الخميس الماضي يبلغها بتأييد حكم الإعدام على زوجها.

وكانت محكمة سعودية أصدرت حكمًا بالإعدام على المهندس المصري على أبوالقاسم لإتهامه بالإتجار في المخدرات.