محافظ القاهرة: تكثيف حملات التصدي للإشغالات وتنفيذ قرارات الإزالة

كتب - محمد نصار:

شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات الموسعة للتصدي للمخالفات والإشغالات والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين.

وأكد المحافظ - خلال رئاسته اجتماع المجلس التنفيذي بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع والسكرتير العام والمساعد ومديري مديريات الخدمات ورؤساء مجالس إدارات شركات الكهرباء والصرف الصحي والمياه - ضرورة تنفيذ قرارات الإزالات فورا لفرض الانضباط داخل الشارع القاهري.

وفي هذا السياق، أشار اللواء شاكر محمد يونس رئيس حي الشرابية إلى أنه تم شن حملة مكبرة برئاسته بنطاق حي الشرابية وذلك لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع بالتنسيق مع ضباط المرافق وضباط قسم الشرابية وضباط المرور حيث تمت إزالة تاندات مخالفة، وغلق وتحرير محاضر لـ 9 مقاهي داخل نطاق الحي.

فيما أوضح اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة أنه تم شن مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة وجوبية بالتنسيق مع الإسكان ومندوب الإزالات وقسم شرطة النزهة وشرطة المرافق والإشغالات والمحلات، وتم تنفيذ 8 قرارات إزالة.