​برلماني ينتقد إلغاء قطار "القاهرة- الأقصر" المميز.. وممثل السكة الحديد يرد

كتب- أحمد علي:

قال محمد الجبالي، ممثل هيئة السكة الحديد، إنه الهيئة تعد لائحة جديدة لتحريك أسعار البضائع، وهناك تنشيط كبير لنقل البضائع، بالإضافة إلى إجراءات لسلامة الركاب وضبط مواعيد القطارات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأربعاء، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها عن الحساب الختامي للعام المالي 2016/2017، فيما يتعلق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وتساءل عضو لجنة الخطة بالبرلمان، مصطفى سالم، عن سبب إلغاء القطار المميز لنقل الركاب (القاهرة ـ الأقصر)، قائلا: "يعنى عشان تفضي مواعيد تلغي القطر بتاع المواطن الغلبان اللى مش هيقدر يدفع تذكرة القطار المكيف، دا نوع من الظلم"، ليعقب ممثل الهيئة، قائلا: "إجمالى عدد القطارات المكيفة 20، وما تم إلغاءه من القطارات المميزة لا تمثل 1 % من الخدمات المقدمة لها".

وتابع: "قبل 2011 كنا نشغل 1100 رحلة في الأسبوع، حاليا أصبحت نحو 900 رحلة، وإيرادات الهيئة من نقل الركاب والبضائع 70% من الإيردات، منها 30 % فقط من الرحلات القصيرة والباقى من الرحلات الطويلة".