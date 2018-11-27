برودة وشبورة.. "الأرصاد" تكشف درجات حرارة 72 ساعة مقبلة

كتب- أحمد الصعيدي:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع حدوث انخفاض في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أمس الاثنين، أن هناك شبورة مائية صباح اليوم الثلاثاء، على أغلب الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، ستستمر طوال فصل الشتاء، ولكن تتغير كثافتها كل يوم عن الآخر.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الجاري ستكون ما بين 23 و25 درجة مئوية، لا توجد فرص لسقوط أمطار خلال الفترة المقبلة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقي الأنحاء نهارًا، بارد ليلًا، بينما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، تكون كثيفة أحيانًا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والسواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة تكون: العظمى 25 والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13 درجة ، ومطروح العظمى 23 والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 27 والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 28 والصغرى 15 درجة.