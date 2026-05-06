تبدأ شركات المحمول تطبيق زيادات جديدة على أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت، في خطوة أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استجابة لضغوط تشغيلية واقتصادية متزايدة.

وبينما تهدف هذه التحركات إلى دعم استدامة الخدمات وتحسين جودتها، تثير تساؤلات لدى المستخدمين حول حجم الزيادة، والبدائل المتاحة، وكيفية التكيف مع التكلفة الجديدة.

ترجع الزيادة إلى مزيج من العوامل، أبرزها ارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار الطاقة والوقود، وارتفاع تكاليف المعدات والشحن عالميا، إلى جانب نمو استهلاك الإنترنت بشكل سريع، ما فرض ضغوطا على الشبكات وألزم الشركات بضخ استثمارات أكبر للحفاظ على جودة الخدمة.

موعد التطبيق

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدء تطبيق الزيادات على بعض خدمات المحمول والإنترنت، مرجعا القرار إلى ارتفاع تكلفة التشغيل نتيجة صعود سعر الصرف وزيادة أسعار الطاقة والوقود، إلى جانب ارتفاع تكاليف إنشاء الشبكات والشحن الدولي.

كما ساهم النمو الكبير في استهلاك الإنترنت في زيادة الضغط على البنية التحتية، ما استدعى ضخ استثمارات إضافية لتطوير الخدمة.

لمزيد من التفاصيل (التطبيق اليوم.. زيادة أسعار كروت شحن المحمول وباقات الانترنت)

أسعار كروت شحن المحمول

أرسلت شركة أمان للمدفوعات رسالة إلى مندوبيها في المحافظات، تنبيها جاء نصه: نحيطكم علما بأنه سيتم تطبيق زيادة على أسعار كروت الشحن وأسعار باقات الأرضي وضريبة شحن الرصيد، بداية من مساء يوم الأربعاء 6 مايو بعد الساعة 12 منتصف الليل.

وأرسلت الشركة تعميما بالأسعار الجديدة، وبلغت نسبة الزيادة على جميع كروت الفكة، 15%.

لمزيد من التفاصيل (بعد الزيادة الجديدة.. ننشر أسعار كروت شحن المحمول)

باقات جديدة للإنترنت

أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باقات جديدة للإنترنت الثابت والمحمول، تستهدف توسيع قاعدة المستخدمين وتعزيز الشمول الرقمي.

لمزيد من التفاصيل (تنظيم الاتصالات يتيح باقات جديدة للإنترنت الثابت والتليفون المحمول لتحقيق الشمول الرقمي)

زيادة بين 9% و15%

منح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول موافقة رسمية على تحريك الأسعار في بعض الباقات شاملة الضرائب، بنسب تتراوح بين 9% و15%، في إطار تنظيم السوق وضمان استمرارية الاستثمار في تطوير البنية التحتية.

لمزيد من التفاصيل (زيادة بين 9% و15%.. تنظيم الاتصالات يعطي الضوء الأخضر لشركات المحمول لتحريك الأسعار)

إتاحة مجانية للمواقع الحكومية والتعليمية

في خطوة موازية، أُتيح للمستخدمين تصفح عدد من المواقع الحكومية والتعليمية مجانا حتى بعد انتهاء الباقة، بما يدعم الوصول إلى الخدمات الأساسية والمحتوى التعليمي دون أعباء إضافية.

لمزيد من التفاصيل ( حتى بعد نفاد الباقة.. إتاحة مجانية للمواقع الحكومية والتعليمية لأول مرة)

أسباب تحريك أسعار خدمات الاتصالات

كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن الأسباب التي دفعت إلى تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات، مؤكدا أن القرار جاء نتيجة مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية التي أثرت بشكل مباشر على تكلفة تقديم الخدمة.

لمزيد من التفاصيل (تنظيم الاتصالات يكشف أسباب تحريك أسعار خدمات الاتصالات في مصر)

زيادة أسعار باقات المحمول والإنترنت

تشمل الزيادات باقات المحمول والإنترنت الأرضي، مع اختلاف نسب الزيادة وفقا لنوع الخدمة والباقات، في إطار إعادة تسعير تدريجية تأخذ في الاعتبار تكاليف التشغيل والاستثمار.

لمزيد من التفاصيل (التفاصيل الكاملة لزيادة أسعار باقات المحمول والإنترنت في مصر)

7 نصائح لترشيد استهلاك الإنترنت

يقدم التقرير عدة نصائح للمستخدمين لتقليل استهلاك البيانات، من بينها تقليل تشغيل الفيديو بجودة عالية، وإيقاف التحديثات التلقائية للتطبيقات، والاعتماد على شبكات الواي فاي عند الإمكان.

لمزيد من التفاصيل (بعد زيادة أسعار الباقات.. 7 نصائح لترشيد استهلاك الإنترنت على هاتفك)

أسعار باقات الإنترنت الأرضي

تزايدت معدلات البحث عن أسعار باقات الإنترنت الأرضي، عقب إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الموافقة على تحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسبة تصل إلى 15% في بعض الباقات، شاملة الضرائب.

ويعرض التقرير أسعار باقات الإنترنت الأرضي بعد تطبيق زيادة 15% وفقا لحسابات "مصراوي"، وبحسب آخر أسعار معلنة:

لمزيد من التفاصيل (بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي)