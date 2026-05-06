إعلان

باستثمارات 900 مليون دولار.. "هيرميس" مستشارًا لـ“القابضة المعدنية” و“مصر للألومنيوم” بالشراكة مع “ت

كتب- إبراهيم الهادي عيسى

05:40 م 06/05/2026 تعديل في 05:41 م

إي إف چي هيرميس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت "إي إف چي هيرميس" عن توليها دور المستشار المالي الأوحد لشركتي القابضة للصناعات المعدنية ومصر للألومنيوم في شراكتهما مع “ترافيجورا” العالمية، لإنشاء مصهر جديد للألومنيوم الخام الأولي بمجمع نجع حمادي، بتكلفة استثمارية 750-900 مليون دولار. وأضافت "هيرميس" في بيان، إن الطاقة الإنتاجية للمشروع المزمع نحو 300 ألف طن سنويًا من الألومنيوم الأولي، بجانب مصنع لإنتاج الأنود بطاقة 150 ألف طن سنويًا، بما يساهم في مضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية لشركة مصر للألومنيوم تقريبًا. وبموجب الاتفاق، ستكون الشركة الجديدة مملوكة بأغلبية للقابضة المعدنية ومصر للألومنيوم، فيما تشارك “ترافيجورا” بحصة أقلية، مع دور محوري كممول وشريك طويل الأجل لتوفير المواد الخام وتسويق الإنتاج. وتتولى “هيرميس” تقديم الخدمات الاستشارية لهيكلة وتمويل المشروع عبر زيادة رأس المال وترتيب القروض، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

هيرميس القابضة للصناعات المعدنية مصر للألومنيوم ترافيجورا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير الاتصالات: إتاحة باقة إنترنت أرضي بـ 150 جنيهًا
أخبار مصر

وزير الاتصالات: إتاحة باقة إنترنت أرضي بـ 150 جنيهًا

مدبولي يعلّق على جدل مشروع قانون الأحوال الشخصية.. ماذا قال؟
أخبار مصر

مدبولي يعلّق على جدل مشروع قانون الأحوال الشخصية.. ماذا قال؟
إنجاز مع بايرن وتهديد بالسلاح.. من هو مارك فان بوميل المرشح لتدريب الأهلي؟
رياضة عربية وعالمية

إنجاز مع بايرن وتهديد بالسلاح.. من هو مارك فان بوميل المرشح لتدريب الأهلي؟
تركي آل الشيخ يطرح برومو جديد لفيلم 7Dogs.. ويعلن موعد عرضه في السينما
زووم

تركي آل الشيخ يطرح برومو جديد لفيلم 7Dogs.. ويعلن موعد عرضه في السينما
مفارقات بجنازة هاني شاكر.. وصية العلم وبث مباشر لأول مرة بعد أحمد زكي
زووم

مفارقات بجنازة هاني شاكر.. وصية العلم وبث مباشر لأول مرة بعد أحمد زكي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر
بعد جدل "التبرعات".. دنيا فؤاد تسلم نفسها لأمن الإسماعيلية والنيابة تباشر التحقيق
تنظيم الاتصالات يتيح باقات جديدة للإنترنت الثابت والتليفون المحمول لتحقيق الشمول الرقمي