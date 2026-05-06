أعلنت "إي إف چي هيرميس" عن توليها دور المستشار المالي الأوحد لشركتي القابضة للصناعات المعدنية ومصر للألومنيوم في شراكتهما مع “ترافيجورا” العالمية، لإنشاء مصهر جديد للألومنيوم الخام الأولي بمجمع نجع حمادي، بتكلفة استثمارية 750-900 مليون دولار. وأضافت "هيرميس" في بيان، إن الطاقة الإنتاجية للمشروع المزمع نحو 300 ألف طن سنويًا من الألومنيوم الأولي، بجانب مصنع لإنتاج الأنود بطاقة 150 ألف طن سنويًا، بما يساهم في مضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية لشركة مصر للألومنيوم تقريبًا. وبموجب الاتفاق، ستكون الشركة الجديدة مملوكة بأغلبية للقابضة المعدنية ومصر للألومنيوم، فيما تشارك “ترافيجورا” بحصة أقلية، مع دور محوري كممول وشريك طويل الأجل لتوفير المواد الخام وتسويق الإنتاج. وتتولى “هيرميس” تقديم الخدمات الاستشارية لهيكلة وتمويل المشروع عبر زيادة رأس المال وترتيب القروض، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية.