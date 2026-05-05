هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في بداية جلسة اليوم الثلاثاء

كتب : ميريت نادي

11:06 ص 05/05/2026

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.82% عند مستوى 51546 نقطة، في بداية جلسة اليوم الثلاثاء.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.31%، وانخفض مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.39%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.65% عند مستوى 51973 نقطة، بختام جلسة أمس الأثنين.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم حق اكتتاب شركة جنوب الوادى للأسمنت-1 الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم دلتا للطباعة والتغليف.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو).

