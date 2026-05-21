قال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن الشراكة الاستثمارية الجديدة مع الجانب السعودي في قطاع الترفيه تمثل خطوة استراتيجية لنقل التجربة الرائدة التي حققتها المملكة إلى السوق المصرية.

وأشاد عقب التوقيع على شراكة استراتيجية مع شركة صلة السعودية ومجموعته اليوم في مؤتمر صحفي، بالتطور الكبير الذي شهدته السعودية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في قطاع الترفيه، والذي أصبح نموذجًا عالميًا ناجحًا في تنظيم الفعاليات.

وأشار مصطفى إلى فريق العمل بين الجانبين الذين عملوا على مدار ثلاثة أشهر متواصلة للوصول إلى هذه الاتفاقية، التي تستهدف إنشاء مسار متكامل للفعاليات بين السعودية ومصر، بما يتيح انتقال التجارب الناجحة وتطبيقها محليًا وفق أحدث المعايير العالمية.

وأكد أن السوق المصرية تتمتع بإمكانات قوية، ما يجعلها مؤهلة لاستيعاب صناعة ترفيه متطورة على مدار العام، لافتًا إلى أن الخطة تستهدف تنظيم فعاليات في عدة مناطق تشمل القاهرة الكبرى، والساحل الشمالي، وشرم الشيخ، والأقصر، وأسوان.

وأضاف طلعت مصطفى أن هذه الشراكة من شأنها إحداث نقلة نوعية في مفهوم الترفيه في مصر، وتعزيز قدرتها على جذب مزيد من السائحين، موضحًا أن عدد الزوار الحالي يبلغ نحو 22 مليون سائح، مع استهداف الوصول إلى ما بين 37 و38 مليون سائح بحلول عام 2030.