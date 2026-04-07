أعلنت شركة إيني الإيطالية عن تحقيق اكتشاف مهم للغاز والمكثفات في مصر، بعد نجاح حفر بئر الاستكشاف (دينيس دبليو-1) ضمن امتياز التمساح، الواقع قبالة سواحل شرق البحر المتوسط.

وبحسب بيان الشركة، تشير التقديرات الأولية إلى احتواء الموقع على نحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز في الموقع (GIIP)، بالإضافة إلى نحو 130 مليون برميل من المكثفات المصاحبة، ما يعكس حجمًا واعدًا للاكتشاف الجديد.

ويقع الحقل المكتشف على بعد نحو 70 كيلومترًا من الشاطئ في مياه يبلغ عمقها 95 مترًا، وعلى مسافة أقل من 10 كيلومترات من البنية التحتية القائمة، ما يمنحه ميزة تنافسية لتسريع أعمال التنمية والإنتاج. ويتميز الخزان بتركيب رملي غني بالغاز عالي الجودة، بسمك صافٍ يصل إلى نحو 50 مترًا، على غرار حقل (تمساح) المجاور الذي دخل الإنتاج منذ عام 2001.

ويعزز هذا الاكتشاف التزام إيني بدعم خطط مصر لزيادة الاحتياطيات والإنتاج، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة، كما يؤكد نجاح استراتيجية الشركة في تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة عبر تكثيف أنشطة الاستكشاف بالقرب من الحقول والبنية التحتية.

ويأتي حفر البئر في أعقاب الاتفاقية الموقعة في يوليو 2025 مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، لتمديد امتياز التمساح لمدة 20 عامًا. وتدير إيني عمليات التطوير بحصة 50%، بالشراكة مع شركة "بي بي" التي تمتلك النسبة المتبقية، وذلك من خلال شركة "بتروبل" كشركة تشغيل مشتركة.

وتعمل إيني في مصر منذ عام 1954، وتمتلك محفظة متنوعة في مجالات الاستكشاف والتنمية والإنتاج، حيث بلغ إجمالي إنتاجها نحو 242 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا خلال عام 2025.