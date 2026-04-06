ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.44% عند مستوى 47485 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.11%، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.23%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.89% عند مستوى 47276 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم أكتوبر فارما الأكثر ارتفاعًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم سماد مصر (إيجيفرت).

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية الأسهم الأكثر انخفاضًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم ماكرو جروب للمستحضرات الطبية ماكرو كابيتال.