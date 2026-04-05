ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد؟

كتب : أحمد الخطيب

02:00 م 05/04/2026

سعر الذهب

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بمنتصف تعاملات الأحد 5-4-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

لماذا استقر سعر الذهب بمنتصف التعاملات؟

اليوم يعد إجازة رسمية في البورصات العالمية وهو ما يعد عاملا رئيسيا في تحديد سعر بجانب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4766 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 6128 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 7150 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 8171 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 57200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 81710 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 254118 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 408550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.72% إلى نحو 4676 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

