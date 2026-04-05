سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق.. انخفاض جديد

كتب : أحمد الخطيب

10:45 ص 05/04/2026

انخفضت أسعار حديد عز والاستثماري والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد 5-4-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.



أسعار الحديد والأسمنت



سعر طن الحديد الاستثماري: 36807.14 جنيه، بتراجع 279.83 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38692.65 جنيه، بتراجع 212.6 جنيه.

حديد المصريين: 37500 جنيه.

حديد بشاي: 37950 جنيهًا.

حديد المراكبي: 37500 جنيه.

حديد العتال: 37500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4078.95 جنيه، بتراجع 70.13 جنيه.

