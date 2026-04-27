ليس بالتقشف وحده.. كيف واجهت مصر وحكومات العالم أزمة النفط الكبرى؟

مع تصاعد تداعيات حرب إيران، لم تعد أزمة النفط مجرد تقلبات مؤقتة في الأسعار، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لقدرة الدول على إدارة صدمات الطاقة.

وبينما تواجه الأسواق العالمية نقصًا حادًا في الإمدادات وارتفاعًا غير مسبوق في التكاليف، سارعت الحكومات إلى تبني إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة في مشهد يعيد إلى الأذهان أزمات الطاقة الكبرى، لكن بأدوات وسياسات أكثر تنوعًا.

وتسببت حرب الشرق الأوسط في واحدة من أعنف صدمات الطاقة في التاريخ الحديث بعدما أدت إلى اضطراب حاد في إمدادات النفط العالمية وارتفاعات قياسية في الأسعار، ما انعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي.

وتكبدت الأسواق خسائر كبيرة مع تراجع المعروض النفطي بأكثر من 10 ملايين برميل يوميًا خلال مارس الماضي، بالتزامن مع قفز أسعار النفط إلى ما يتجاوز 100 دولار للبرميل، فيما ارتفعت أسعار المنتجات المكررة مثل الديزل ووقود الطائرات بوتيرة أسرع، وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

ويعد مضيق هرمز محور هذه الأزمة، إذ يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، إلا أن تدفقات الخام عبره تراجعت إلى مستويات محدودة مع تصاعد التوترات، ما عمق أزمة الطاقة عالميًا.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن استمرار الحرب دون حل سريع قد يؤدي إلى تفاقم التداعيات على أسواق الطاقة والاقتصادات، واصفة ما يحدث بأنه أكبر انقطاع في إمدادات النفط في تاريخ السوق العالمية.

كيف تحركت مصر لمواجهة أزمة الطاقة وترشيد الاستهلاك؟

وفي السياق المحلي، اتخذت مصر حزمة من الإجراءات للتعامل مع تداعيات أزمة الطاقة العالمية والحد من الضغوط على الموارد، شملت رفع أسعار المحروقات كجزء من آلية التسعير التلقائي لمواكبة التطورات العالمية.

كما أقرت الحكومة مواعيد مبكرة لإغلاق المحال التجارية عند التاسعة مساءً لترشيد استهلاك الكهرباء، قبل أن يتم تعديل القرار لاحقًا بمد العمل حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، مع استثناء يومي الخميس والجمعة حتى منتصف الليل (12 صباحًا)، ثم جرى تحديث المواعيد مجددًا وفق آخر قرار.

ووسعت الحكومة إجراءاتها لتشمل تنظيم بيئة العمل، إذ تقرر تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع باستثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية، بهدف تقليل التنقل واستهلاك الوقود، بما يدعم جهود الدولة في ترشيد الطاقة وخفض الضغوط على الموارد في ظل الأزمة العالمية.

وبالتوازي، كثفت الحكومة دعواتها للمواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة، سواء في المنازل أو الأنشطة التجارية، في محاولة لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء وتقليل فاتورة الاستيراد في ظل الارتفاع الحاد بأسعار الوقود عالميًا.

6 إجراءات لخفض الطلب على الطاقة وحماية المستهلكين

وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي، دفعت هذه الصدمة الحكومات حول العالم إلى التحرك سريعًا عبر مجموعة من الإجراءات لخفض الطلب على الطاقة وحماية المستهلكين، حيث برزت 6 آليات رئيسية للاستجابة.

في مقدمتها التوسع في العمل والدراسة عن بعد، كأداة فعالة لتقليل استهلاك الوقود عبر خفض التنقل والاعتماد على المرافق، وقد طبقت دول مثل إندونيسيا وميانمار هذا النهج، فيما لجأت دول أخرى إلى تقليص أيام العمل أو الدراسة.

كما فرضت عدة حكومات قيودًا على استخدام التبريد داخل المباني، خاصة في المكاتب الحكومية، للحد من استهلاك الكهرباء، وهو إجراء اكتسب أهمية خاصة في الدول ذات المناخ الحار، حيث يشكل الطلب على التكييف ضغطًا كبيرًا على شبكات الطاقة.

وفي السياق نفسه، اتجهت دول عديدة إلى تشجيع النقل العام من خلال خفض أسعار التذاكر أو تقديم خدمات مجانية، إلى جانب دعم التحول نحو السيارات الكهربائية والوقود البديل.

ولم تقتصر الإجراءات على الأفراد، إذ شملت أيضًا القطاع الحكومي، حيث تم تقييد سفر المسؤولين وخفض الرحلات الرسمية لتقليل استهلاك الوقود مع تشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي.

وفي موازاة ذلك، تدخلت بعض الحكومات مباشرة في الأسواق عبر فرض سقوف لأسعار الوقود أو تقديم دعم مالي لتخفيف الأعباء عن المواطنين والشركات، رغم ما يحمله ذلك من ضغوط على الموازنات العامة.

كما أطلقت دول عدة حملات وطنية لترشيد استهلاك الطاقة، دعت خلالها المواطنين إلى تقليل استخدام الكهرباء والوقود في حياتهم اليومية، سواء عبر خفض الإضاءة أو تقليل ساعات العمل في بعض الأنشطة، في محاولة لإحداث تغيير سلوكي واسع يساهم في احتواء الأزمة.

وتسلط هذه التحركات الضوء على التأثير المتزايد للتوترات الجيوسياسية على أنظمة الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث لم تعد الأزمات تقتصر على جانب الإمدادات، بل امتدت لتشمل مخاطر أوسع مرتبطة بما يعرف بـ"المواجهة الجيواقتصادية".

ويشير تقرير المخاطر العالمية 2026 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن هذه المواجهات تمثل التهديد الأكبر على المدى القصير، مع قدرتها على إحداث أزمات عالمية واسعة، في ظل تراجع دور النظام متعدد الأطراف وتصاعد النزعات الأحادية، بما ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي بمختلف قطاعاته.

