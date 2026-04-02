انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.68% عند مستوى 46412 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.17%، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 3.11% عند مستوى 46731 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية الأكثر انخفاضًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم الحديد والصلب المصرية.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم مجموعة النعيم العقارية القابضة الأسهم الأكثر ارتفاعًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.