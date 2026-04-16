إعلان

تنبيه مهم من مصلحة الضرائب لآخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية للشركات لـ 2025

كتب : منال المصري

02:14 م 16/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نوهت مصلحة الضرائب المصرية الممولين من الأشخاص الاعتبارية (الشركات)، أن يوم الخميس 30 أبريل 2026 هو الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية عن عام 2025، مشددةً على ضرورة الالتزام بتقديم الإقرارات قبل انتهاء المدة القانونية.

ووجهت المصلحة، في بيان اليوم، دعوة للمجتمع الضريبي إلى سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية في المواعيد المقررة قانونيًا.

وأكدت أن مأموريات الضرائب تشهد استعدادات قصوى لاستقبال الممولين وتقديم المساعدات اللازمة.

كما أنهم يوفرون خطة دعم فني شاملة تم تفعيلها بمختلف المأموريات والمراكز الضريبية على مستوى الجمهورية، بهدف تذليل أي عقبات قد تواجه ممثلي الشركات أثناء عملية تقديم الإقرارات الإلكترونية.

مراكز الخدمات الضريبية

وأشارت المصلحة إلى تنوع سُبل الحصول على الدعم الفني لتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية، فإلى جانب الفرق الفنية بكل المأموريات، يقدم مركز دعم التحول الرقمي بمبنى الخزانة العامة بلاظوغلى، كافة الخدمات الضريبية اللازمة للتسهيل على الممولين في تقديم إقراراتهم الضريبية، والرد على الاستفسارات ومتابعة الدعم الفني لحل المشكلات التقنية والأمور المرتبطة بسداد الضريبة المستحقة.

وأضافت، أن مركز الاتصالات المتكامل يقدم الدعم الفني اللازم لتيسير تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية (الشركات)، والرد على الاستفسارات، وحل المشكلات المرتبطة بتقديم الإقرارات الضريبة للمأموريات المدمجة، إلى جانب إرسال رسائل قصيرة SMS لحث الممولين لتقديم الإقرار الضريبي وإرسال روابط توعية على البريد الإلكتروني.

وأوضحت المصلحة أن الممولين التابعين للمراكز الضريبية: مركز أول كبار الممولين، مركز ثانِ كبار الممولين، مركز كبار المهن الحرة بالقاهرة، مركز كبار ومتوسطي وجه بحري بالاسكندرية، مركز كبار ومتوسطي وجه قبلي بالغردقة، مركز أول متوسطي الممولين، مركز ثانِ متوسطي الممولين، وممولي المناطق المدمجة التابعة لكل من منطقة القاهرة أول، والقاهرة ثانِ، والقاهرة ثالث، والقاهرة رابع، ومنطقة ضرائب القليوبية، يقدمون إقراراتهم عبر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني: هنا

أما باقي الممولين، فيستمر تقديم إقراراتهم عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية على الرابط التالي: هنا

مصلحة الضرائب الإقرارات الضريبية رشا عبد العال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هآرتس: بدء هدنة بين إسرائيل ولبنان في السابعة مساء
شئون عربية و دولية

هآرتس: بدء هدنة بين إسرائيل ولبنان في السابعة مساء
قطع الكهرباء في عدد من المناطق بالمنوفية 3 ساعات
أخبار المحافظات

قطع الكهرباء في عدد من المناطق بالمنوفية 3 ساعات

"طاقتهم حلوة" أبراج ينجذب لها الحظ السعيد.. هل انت سعيد الحظ؟
علاقات

"طاقتهم حلوة" أبراج ينجذب لها الحظ السعيد.. هل انت سعيد الحظ؟
التحقيقات تكشف مفاجأة في واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي
حوادث وقضايا

التحقيقات تكشف مفاجأة في واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي

نتائج إيجابية لفحوصات المخدرات لبوراك دينيز وسيرا بيرينتش تثير الجدل
زووم

نتائج إيجابية لفحوصات المخدرات لبوراك دينيز وسيرا بيرينتش تثير الجدل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين