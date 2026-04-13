انخفضت أسعار الفول، والعدس، والدقيق، والزيت، والسكر، واللحوم، والجبن الأبيض والرومي، والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 13-4-2026، بينما ارتفعت أسعار الأرز، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.98 جنيه، بزيادة 4 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 62.22 جنيه، بتراجع 1.57 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.53 جنيه، بتراجع 1.16 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 95.43 جنيه، بتراجع 3.44 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.24 جنيه، بتراجع 1.75 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.1 جنيه، بتراجع 46 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 67.56 جنيه، بتراجع 1.44 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.67 جنيه، بزيادة قرشين.

لتر زيت الذرة: 114.94 جنيه، بتراجع 47 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 422.59 جنيه، بتراجع 16.89 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 109.88 جنيه، بتراجع 45 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.43 جنيه، بزيادة 1.6 جنيه.

كيلو الفول السائب: 52.43 جنيه، بتراجع 1.18 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 134.17 جنيه، بتراجع 10.07 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 272.51 جنيه، بتراجع 12 جنيهًا.

كيلو اللبن السائب: 33.71 جنيهًا، بتراجع 5 قروش.

كيلو المسلي الصناعي: 100.38 جنيه، بتراجع 10.18 جنيه.