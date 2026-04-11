أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2026-2027 تستهدف زيادة معدل نمو الناتج المحلي إلى 5.4% بدعم تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال مما ينعكس أثره على حياة الناس.

رد الأعباء التصديرية

وأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن موازنة العام المقبل، أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال وزيادة الصادرات الخدمية والسلعية.

وأشار إلى تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين وفتح آفاق جديدة لمنتجاتنا فى الأسواق العالمية بمقومات تنافسية.

13 مليار جنيه لدعم الصناعة والسياحة والزراعة

وأضاف كجوك أنه تم تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتعظيم قدراتنا الصناعية والزراعية.

وقال الوزير، إنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

كما تم تخصيص 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات ونستهدف العمل على جذب صناعة السيارات صديقة البيئة ومكوناتها، و2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات الحيوية.