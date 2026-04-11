مصر تستهدف 3 طروحات حكومية قبل نهاية يونيو المقبل

كتب : منال المصري

01:23 م 11/04/2026

أحمد كجوك، وزير المالية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تستهدف إتمام 3 طروحات حكومية قبل نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وأشار خلال مؤتمر صحفي اليوم إلى أن الحكومة تستهدف من الطروحات تعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريك رئيسي في التنمية.

قيد 20 شركة بالبورصة الشهر الجاري

كان هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة أكد في تصريحات صحفية في وقت سابق أن الحكومة تخطط لقيد 20 شركة في البورصة منها 10 شركات في النصف الأول من أبريل والباقيين قبل نهاية الشهر.

كان صندوق النقد الدولي حث الحكومة بالعمل على تسريع برنامج الطروحات بهدف جذب سيولة بدلا من الاقتراض الخارجي.

وأوضح الصندوق في تقرير له أن مصر تستهدف 4 طروحات العام الحالي بهدف جذب إيرادات بقيمة 1.5 مليار دولار.

