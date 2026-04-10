أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحوار الوطني مع القوى السياسية، يثرى برامج الحكومة الداعمة للمواطن والمستثمر، موضحًا أن الحكومة تتعامل بسرعة واستباقية مع التحديات الاستثنائية الراهنة لتخفيف حدتها على الاقتصاد بقدر الإمكان.

ماذا تكون التعديلات سريعة في موازنة مصر بالعام المالي الجديد؟

وقال الوزير، فى حلقة نقاشية مع أعضاء حزب «حماة الوطن»، وفق بيان اليوم، إن الأولوية الآن لتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ودفع حركة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أننا نواجه الأزمة الحالية بمسار إيجابي للوضع الاقتصادي، ونتائج اقتصادية ونقدية ومالية جيدة.

وأضاف كجوك، أننا أجرينا تعديلات سريعة في الموازنة الجديدة لتعزيز قدرتنا على التعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة بزيادة الاحتياطيات، مشيرًا إلى أن هناك مخصصات إضافية لضمان توفر الطاقة والسلع الأساسية والأدوية في ظل التحديات الإقليمية الاستثنائية.

وأكد أنه يتم إدارة المالية العامة للدولة بأكثر من «سيناريو بديل» لضمان توفر احتياجات المواطنين ومساندة الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن سياساتنا المالية ترتكز على 4 أولويات تنعكس في مخصصات الموازنة وحزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.

قال الوزير، إننا نسعى لترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والضريبية وجذب ١٠٠ ألف ممول جديد، لافتًا إلى أننا ملتزمون بالعمل على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ودفع النشاط الإنتاجى والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أننا نعمل على تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها؛ من أجل حيز مالي أكبر للإنفاق على ما يهم المواطنين، موضحًا أن الموازنة الجديدة تنحاز للصحة والتعليم والخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.

90 مليار جنيه لدعم قطاعات الصناعة والسياحة والتصدير

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة كبيرة فى الاستثمارات الحكومية؛ للبدء فى المرحلة الثانية من «حياة كريمة» والتوسع في التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أنه تم تخصيص ٩٠ مليار جنيه لدفع النشاط الاقتصادى بمبادرات تحفيزية لقطاعات السياحة والصناعة والإنتاج والتصدير وريادة الأعمال.

وأوضح الوزير، أننا نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية بالالتزام الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية دون تعديل أسعار الضرائب، مشيرًا إلى أننا نستهدف أكبر فائض أولى.. وخفض العجز الكلى لأقل من متوسط الدول الناشئة.. والنزول بالدين لأقل من ٨٠% فى يونيو ٢٠٢٧

وقال إن القطاع الخاص تجاوب بقوة مع الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.. ودفعنا لاستكمال مسار «التحفيز والتبسيط والتيسير».

ودعا د. أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن»، وزارة المالية لتخفيف الأعباء على المواطنين مع التوسع في إجراءات التيسير والتبسيط، لافتًا إلى أنه ينبغي تحقيق التوازن بين تعظيم موارد الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي.