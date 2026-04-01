بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. وزير المالية: تكلفة الزيادة تخطت 100 مليار جنيه

كتب : منال المصري

09:23 م 01/04/2026

أحمد كجوك وزير المالية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية 100 مليار جنيه، موضحًا أن هذه الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه.

12% زيادة للموظفين بقانون الخدمة المدنية

وقال الوزير، في بيان اليوم، إنه سيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% ومنح العاملين غير المخاطبين علاوة خاصة بنسبة 15% وزيادة الحافز الإضافى لكل العاملين والموظفين بالدولة بـ 750 جنيهًا شهريًا بتكلفة إجمالية 77.5 مليار جنيه.

حافز إضافي للمعلمين بالأزهر الشريف

وأضاف كجوك، أنه سيتم منح المعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف حافز تدريس إضافي ألف جنيه شهريًا مع بدء العام الدراسي الجديد، ومنح الإدارة المدرسية المتميزة «حافز تميز» 2000 جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية 14 مليار جنيه.

زيادة أجر القطاع الطبي

أوضح الوزير، أنه سيتم أيضًا منح زيادة إضافية للعاملين في القطاع الطبي 750 جنيهًا شهريًا، ورفع فئات بتوجيهات السهر والمبيت 25%؜ من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية 8.5 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أن مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر يستفيدون من الزيادة الجديدة و640 ألفًا بالقطاع الطبي.

أكد كجوك، أننا نستهدف ربط الزيادة في الأجور بتحسن جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

