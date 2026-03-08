إعلان

لماذا قفز سعر الذهب اليوم في مصر رغم إغلاق البورصات العالمية؟

كتب : أحمد الخطيب

02:44 م 08/03/2026

سعر الذهب

أوضح خبراء في سوق الذهب لمصراوي أن ارتفاع سعر الذهب في السوق المحلية اليوم بشكل مفاجئ وسط إغلاق الأسواق العالمية يرجع بشكل أساسي إلى زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه وهو ما أنعكس مباشرة على تسعير الذهب محليًا، الذي يعتمد على معادلة تجمع بين السعر العالمي وسعر الصرف.

وأشاروا إلى أن تزامن هذين العاملين يدفع الأسعار إلى الارتفاع سريعًا، خاصة بعد تخطي الدولار مستوى 52 جنيهًا، بالتوازي مع تحركات الأوقية عالميًا.

وشهدت أسعار الذهب في مصر اليوم قفزة بنحو 250 جنيهًا في سعر عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصري، وذلك بمنتصف تعاملات اليوم. وجاء هذا الارتفاع في السوق المحلي رغم العطلة الرسمية لبورصات المعادن العالمية، على أن تعاود البورصات عملها غدًا مع بداية تعاملات الأسبوع.

وقفز سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 7500 جنيه للجرام، بينما ارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى حوالي 8571 جنيهًا.

الأوقية عالميًا وسعر الدولار أمام الجنيه

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ترتبط بمعادلة أساسية تعتمد على سعر الأوقية عالميًا وسعر الدولار أمام الجنيه محليًا.

وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار في البنوك خلال الفترة الأخيرة ينعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب في مصر.

وأضاف ميلاد أن تسعير الذهب محليًا يتم عبر تحويل سعر الأوقية العالمية إلى الجنيه المصري، من خلال ضرب السعر العالمي في سعر الدولار داخل البنوك، وبالتالي حتى في حال استقرار البورصات العالمية قد تشهد السوق المحلية تحركات في الأسعار نتيجة تغير سعر الصرف.

وأشار إلى أنه مع استمرار ارتفاع الدولار قد نشهد زيادات إضافية في أسعار الذهب، باعتبار أن العلاقة بين السعرين قائمة على معادلة حسابية مباشرة تربط بين الأوقية العالمية وسعر العملة الأمريكية محليًا.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 6428 جنيهًا للجرام، كما ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى حوالي 5000 جنيه للجرام.

وقفز سعر الجنيه الذهب إلى نحو 60 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، إذ يعكس هذا السعر قيمة الذهب الموجودة في الجنيه.

ومن جانبه، قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 7500 جنيه في السوق المحلية، مدفوعًا بارتفاعين متزامنين في السوقين العالمية والمحلية.

وأوضح أن سعر الأوقية عالميًا ارتفع أيضًا، بالتزامن مع صعود الدولار في مصر ليتجاوز 51 جنيهًا ويقترب من 52 جنيهًا، وهو ما ساهم في دفع أسعار الذهب للصعود.

وأضاف نجيب أن السوق المحلية تتأثر حاليًا بعاملين رئيسيين في الوقت نفسه، هما ارتفاع سعر الأوقية عالميًا وزيادة سعر الدولار محليًا، وهو ما يفسر القفزة التي شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة.

وخلال تعاملات اليوم سجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 85710 جنيهات، كما بلغ سعر الأونصة (الأوقية)، التي تزن نحو 31.1 جرام، حوالي 266558 جنيهًا.

وسجل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا نحو 428550 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، إذ يعكس هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويتم تحديده بناءً على سعر جرام الذهب عيار 24.

