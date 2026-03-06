شهدت الأسواق المصرية تاسع أيام رمضان تقلبات استقرارا في سعر الدولار تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع للبنوك المصرية، وارتفاع محدود في سعر الذهب وسط هدوء في السوق العالمي.

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 6-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

اقرأ أيضًا:

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية



تحركات الذهب خلال أسبوع

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 7400 جنيه بنهاية تعاملات يوم السبت إلى 7140 جنيهًا بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، بتراجع قدره 260 جنيهًا للجرام.

إقرأ المزيد

كيف تحركت أسعار الذهب خلال أول أسبوع من الحرب الأمريكية الإيرانية؟

الدولار يرتفع خلال أسبوع

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 2.19 و2.4 جنيه، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

اقرأ أيضًا:

حتى 2.4 جنيه.. سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

وزير الصناعة يتفقد مدينة الجلود بالروبيكي

تفقد خالد هاشم وزير الصناعة مدينة الجلود بالروبيكي لمتابعة سير العمل بالمصانع والمركز التكنولوجي لدباغة الجلود والوقوف على معدلات الإنتاج والاجراءات المطلوبة لزيادة الصادرات والتحديات التي تواجه المستثمرين.



إقرأ المزيد:

وزير الصناعة يتفقد مدينة الجلود بالروبيكي لمتابعة سير العمل



