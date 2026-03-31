قال محمود محي الدين رئيس المجلس الاستشاري الأفريقي، إن استمرار استقرار التنمية المستدامة بأفريقيا يتطلب مشاركة فعالة للقطاع الخاص.

حصة الاستثمارات المباشرة بأفريقيا

وأوضح في كلمته اليوم خلال المائدة المستديرة الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية، أن حصة أفريقيا من الاستثمارات المباشرة تتراوح بين 5 و6% من إجمالي الاستثمارات المباشرة عالميا.

جاءت المستديرة الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية مع اقتراب انعقاد منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفريقي في كيجالي عاصمة رواندا.

حصة الاقتصاد الأفريقي

وأكد محيي الدين أن حصة الاقتصاد الأفريقي لا تزيد عن 3% من إجمالي قوة الاقتصاد العالمي وهي نصية أقل بكثير من إجمالي القوى البشرية.

وشدد أن حجم الاقتصاد الأفريقي يجب أن لا يقل عن 20% من إجمالي قوة الاقتصاد العالمي حيث يصل عدد السكان إلى نحو 20% من إجمالي التعداد السكاني العالمي.

قفزة في الاستثمارات المباشرة بمصر

وأكد محيي الدين أن نسبة الاستثمارات المباشرة في مصر قفزت 16% خلال 2024 بدعم الصفقات الكبرى المنفذة.

كان 2024 شهد توقيع مصر على أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع رأس الحكمة المطل على البحر المتوسط.

وأشار محمود محيي الدين إلى أن عام 2008 عندما كان وزيرا للاستثمار جذب شركة سامسونج للسوق المصرية مما ساهم في زيادة التوظيف والاستثمار بمصر.