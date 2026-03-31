الدولار يقفز بمنتصف تعاملات اليوم ويسجل مستوى قياسيا جديدا

كتب : آية محمد

12:30 م 31/03/2026 تعديل في 12:58 م

سعر الدولار

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 قروش و25 قرشًا، بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 31-3-2026، مقارنة ببداية التعاملات، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال منتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.57 جنيه للشراء، و54.67 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 54.64 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 54.55 جنيه للشراء، و54.65 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 54.55 جنيه للشراء، و54.65 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 54.75 جنيه للشراء، و54.85 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

"أول حصة سواقة".. سيدة تقلب سيارتها وتصدم 3 أخرى في شوارع دمياط
أخبار المحافظات

"أول حصة سواقة".. سيدة تقلب سيارتها وتصدم 3 أخرى في شوارع دمياط
بيومي فؤاد يكشف كواليس دوره بفيلم "ابن مين فيهم؟" قبل عرضه بالسينمات
زووم

بيومي فؤاد يكشف كواليس دوره بفيلم "ابن مين فيهم؟" قبل عرضه بالسينمات
ماذا يفعل تناول الجبن القريش صباحا بجسمك؟- لن تتخيل
نصائح طبية

ماذا يفعل تناول الجبن القريش صباحا بجسمك؟- لن تتخيل

مي الغيطي تروج لفيلمها العالمي "The Mummy" استعدادا لعرضه بالسينمات
زووم

مي الغيطي تروج لفيلمها العالمي "The Mummy" استعدادا لعرضه بالسينمات

حقيقة السحب السماوية المتداولة.. وهل يوجد تسريب إشعاعي؟
الذهب يعود للانخفاض ببداية التعاملات
"تقلبات جوية على الأبواب".. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة الأيام المقبلة