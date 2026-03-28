علق حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، على تصريحات رئيس الوزراء الخاصة بانخفاض أسعار الطماطم وتوفرها، قائلا: إن سعر كيلو الطماطم سجل اليوم نحو 21.5 جنيه بالمجمعات الاستهلاكية.

وأضاف النجيب، لمصراوي، أنه جاري دراسة طرح الطماطم بأسعار مخفضة من خلال سيارات ومنافذ " كلنا واحد".

وقال مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال المؤتمر صحفى المنعقد بمقر مجلس الوزراء، اليوم السبت، عن مشكلة ارتفاع أسعار الطماطم، إن ارتفاع سعر الطماطم يعتبر شئ طارئ، وما حدث أن هناك نقصا فى المحصول بالصعيد، وهو ما أدى إلى قلة فى المعروض وبالتالى ارتفاع الأسعار، ولكن الأسعار حاليا بدأت فى التراجع حيث يتراوح سعر الطماطم الآن بين 15 لـ 20 جنيها.

وأشار النجيب، أن أسعار الطماطم شهدت تراجعًا في الأسواق خلال الأيام الماضية، حيث انخفض الكيلو بقيمة تتراوح بين 15 إلى 20 جنيها، مقارنة بالأسعار قبل عيد الفطر.

وأضاف النجيب، أن أسعار الطماطم في أسواق التجزئة تتراوح حاليًا بين 30 و 35 جنيها للكيلو، بعد أن كانت تتراوح بين 45 و50 جنيهًا خلال الفترة التي سبقت عيد الفطر.

وأوضح النجيب، أن الأسعار ستستمر بالانخفاض التدريجي خلال الأسبوعين القادمين حتى شم النسيم وبدء إنتاج العروة الجديدة، مشيرا إلى عودة الأسعار لمعدلاتها الطبيعية كلما زاد إنتاج المحصول الجديد.

العرض والطلب المتحكم الرئيسي في الأسعار

وأكد النجيب، على أن المؤشر الرئيسي لتحرك الأسعار هو حجم الإنتاج، فكلما زاد الإنتاج وزادت الكميات المطروحة في السوق، انخفضت الأسعار.

وكانت أسعار الطماطم شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسواق،حيث وصل سعر الكيلو نحو 50 جنيها بسبب قلة المعروض مع إنتهاء موسم العروة الشتوية وهو ما جاء متزامنا مع ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان، بحسب النجيب.