أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

كتب : آية محمد

12:04 م 27/03/2026

انخفضت أسعار كيلو البربون المجمد، خلال تعاملات اليوم الجمعة 27-3-2026، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك الطازجة

سجل سعر كيلو البلطي بين 76 و80 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 80 و140 جنيهًا.

أما كيلو السبيط والكاليماري فبلغ بين 250 و450 جنيهًا، وسجل كيلو الكابوريا بين 50 و180 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 200 و400 جنيه.

وسجل سعر كيلو قشر بياض بين 190 و290 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو سمك موسى بين 250 و450 جنيهًا، بينما تراوح كيلو البربون بين 250 و310 جنيهًا، وسجل كيلو البوري بين 110 و170 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو السردين بين 70 و150 جنيهًا.

أسعار أسماك أخرى

تراوح سعر كيلو الوقار بين 150 و350 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو موزة بين 80 و180 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الدنيس بين 275 و475 جنيهًا.

الأسماك المجمدة

تراوح سعر كيلو البربون المجمد بين 30 و60 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات، وسجل كيلو الجمبري المجمد بين 175 و475 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الماكريل المجمد بين 120 و220 جنيهًا.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"قالتله استمر في الحرب للنهاية".. سمير غطاس يكشف سر المرأة التي قابلت ترامب
مصراوى TV

"قالتله استمر في الحرب للنهاية".. سمير غطاس يكشف سر المرأة التي قابلت ترامب
على الهواء مباشرة.. ترامب يتهرب من سؤال عن الحرب ويغازل مذيعة فوكس نيوز
شئون عربية و دولية

على الهواء مباشرة.. ترامب يتهرب من سؤال عن الحرب ويغازل مذيعة فوكس نيوز
تكريم ريهام عبد الغفور في الأقصر السينمائي
زووم

تكريم ريهام عبد الغفور في الأقصر السينمائي
3 أطعمة طبيعية تقوي مناعتك ضد الفيروسات.. احرص على تناولها
نصائح طبية

3 أطعمة طبيعية تقوي مناعتك ضد الفيروسات.. احرص على تناولها
انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة
اقتصاد

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة

نتنياهو مابينامش.. سمير غطاس يكشف السيناريوهات المتوقعة لنهاية حرب إيران.. ماذا ينتظر المنطقة؟
لتوجيه "الضربة الحاسمة" لطهران.. هل يستخدم ترامب ورقة الجزر الـ6 لإنهاء الحرب؟