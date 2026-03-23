إعلان

مدير الطاقة الدولية: العالم قد يُواجه أسوأ أزمة طاقة منذ عقود.. والوضع خطير جدًا

كتب : مصراوي

05:07 ص 23/03/2026

فاتح بيرول، الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

حذر مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم الإثنين، من أن العالم قد يواجه أسوأ أزمة طاقة منذ عقود بسبب حرب الشرق الأوسط، مؤكدا أن الوضع "خطير جدا".

وقال بيرول في النادي الصحفي الوطني في كانبيرا: "حتى الآن خسرنا 11 مليون برميل يوميا، أي أكثر مما خسرناه خلال أزمتي النفط الرئيسيتين مجتمعتين" في سبعينات القرن الماضي.

وأضاف: "في ذلك الوقت، خسر العالم حوالي 5 ملايين برميل يوميا في كل من الأزمتين، أي ما مجموعه 10 ملايين برميل يوميا إذا جمعنا الأزمتين"، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فاتح بيرول الطاقة الذرية هيئة الطاقة الذرية حرب الشرق الأوسط الشرق الأوسط إيران وأمريكا وإسرائيل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

