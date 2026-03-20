انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 60 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الجمعة 20-3-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

كان سعر الذهب سجل خلال التعاملات الصباحية قفزة كبيرة اليوم بنحو 215 جنيها قبل أن يعود للانخفاض بمتتصف التعاملات.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4766 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6128 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7150 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8171 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 57200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 81710 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 254118 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 408550 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.40% إلى نحو 4668 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج