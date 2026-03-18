سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأربعاء

كتب : آية محمد

10:30 ص 18/03/2026

سعر الدولار

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، بقيمة 3 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 18-3-2026، بينما استقر في 9 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 52.3 جنيه للشراء، و52.4 جنيه للبيع.

بنك مصر: 52.3 جنيه للشراء، و52.4 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.3 جنيه للشراء، و52.4 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 52.33 جنيه للشراء، و52.43 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 52.28 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 52.3 جنيه للشراء، و52.4 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 52.3 جنيه للشراء، و52.4 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 52.31 جنيه للشراء، و52.41 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.36 جنيه للشراء، و52.46 جنيه للبيع.

مريم أشرف زكي تعلن انتهاء تصوير مسلسل "أولاد الراعي"
دراما و تليفزيون

مريم أشرف زكي تعلن انتهاء تصوير مسلسل "أولاد الراعي"
بسبب حريق.. حاملة طائرات أمريكية خارج الخدمة لمدة أسبوع وإصابة 200 بحار
شئون عربية و دولية

بسبب حريق.. حاملة طائرات أمريكية خارج الخدمة لمدة أسبوع وإصابة 200 بحار
"صنايعية إدارة مش بس كورة".. مالك وادي دجلة يعلق على قرار كاف المثير
رياضة محلية

"صنايعية إدارة مش بس كورة".. مالك وادي دجلة يعلق على قرار كاف المثير
الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول تضرب عدة مناطق
أخبار مصر

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول تضرب عدة مناطق

الاحتياطي الفيدرالي يجتمع وسط توقعات بإبقاء الفائدة بدون تغيير
أخبار البنوك

الاحتياطي الفيدرالي يجتمع وسط توقعات بإبقاء الفائدة بدون تغيير

