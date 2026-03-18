انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الأربعاء 18-3-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4873 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6265 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7310 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8354 جنيهًا للجرام.



اقرأ أيضًا:

سعر جنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 58480 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب



سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 83540 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 259809 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 417700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

اقرأ أيضًا:

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.01% إلى نحو 5006 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.