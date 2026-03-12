استقبل رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، حيث تناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التكنولوجية الجاري تنفيذها بالتعاون بين الوزارة والمحافظة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الوادي الجديد.

تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة في التحول الرقمي

وبحسب بيان الوزارة اليوم، أكد هندي حرص الوزارة على تمكين جميع المحافظات من تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في دعم خطط التنمية، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع محافظة الوادي الجديد.

وأوضح أن هناك مجالات متعددة للتعاون بين الوزارة والمحافظة بما يسهم في توظيف التقنيات الحديثة لتطوير الخدمات الحكومية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي بالمحافظة، إلى جانب تنفيذ برامج لبناء القدرات الرقمية وتأهيل الشباب لسوق العمل، فضلًا عن دعم جهود تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبها، أكدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، أن التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي الشامل، مشيرة إلى حرص المحافظة على توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتطوير البنية التكنولوجية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير إجراءات الحصول عليها.

تطوير البنية التحتية للاتصالات والإنترنت بالمحافظة

وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف الحالي لمشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بتطوير البنية التحتية الرقمية بالمحافظة، بهدف رفع كفاءة شبكات المحمول والإنترنت الثابت في المحافظة.

كما تناول اللقاء بحث سبل التعاون في مجال التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل الإداري بديوان عام المحافظة، من خلال تعزيز خدمات الربط التكنولوجي بين الديوان العام والمراكز الخمسة عبر شبكة معلومات موحدة، إلى جانب إنشاء منظومة لإدارة المكاتبات والملفات إلكترونيًا، وإتاحة قواعد بيانات مشتركة بين الإدارات المختلفة، فضلًا عن تدريب الكوادر البشرية على استخدام الأنظمة الرقمية الحديثة.

وفي السياق ذاته، تم بحث التعاون في تطوير البوابة الإلكترونية لمحافظة الوادي الجديد وتحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، بما يدعم جهود التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، ويسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتم بحث سبل توسيع نطاق الاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها مركز إبداع مصر الرقمية بمدينة الخارجة، بما يتيح لشباب مركز الداخلة الالتحاق بها، فضلًا عن دراسة توفير أماكن إقامة قريبة من مقار التدريب لتيسير مشاركة الشباب من مختلف مراكز المحافظة.

كما تناول الاجتماع الخدمات المقدمة من خلال مكاتب البريد بالمحافظة، حيث تمت الإشارة إلى حصول مكتب بريد الوادي الجديد على المركز الثاني في جائزة مصر للتميز الحكومي لهذا العام، وهو ما يعكس التطور الملحوظ في مستوى الخدمات البريدية والمالية المقدمة للمواطنين.