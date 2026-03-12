إعلان

رئيس الشعبة: المصانع تدرس زيادة أسعار مواد البناء بعد ارتفاع السولار والبنزين والدولار

كتب : آية محمد

02:43 م 12/03/2026 تعديل في 03:09 م

أسعار مواد البناء

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن زيادة أسعار المحروقات وارتفاع سعر الدولار سيؤثر على أسعار جميع السلع، وليس مواد البناء فقط.

كانت لجنة التسعير التلقائي قررت أمس رفع سعر البنزين بمختلف أنواعه والسولار بنحو 3 جنيهات للتر الواحد وذلك للمرة الأولى خلال عام 2026.

زيادة تكلفة النقل 25%

وأوضح أن هناك زيادة بنحو 25% في تكلفة النقل، مشيرًا إلى أن المواد الخام التي تنقل من الموانئ إلى المصانع ثم إلى الموزعين والوكلاء زادت تكلفة نقلها.

المخزون ودراسة الأسعار الجديدة

وأشار الزيني إلى أن بعض المصانع لديها مخزون من المواد، وأن أصحاب المصانع يدرسون الأسعار الجديدة وهم في انتظار انتهاء عيد الفطر لتحديد التسعير الجديد بناءً على سعر الدولار وتطورات الحرب الأمريكية الإيرانية.

وأكد أن الأسعار في الوقت الحالي مستقرة، مشيرًا إلى أن بعض المصانع لديها مخزون يكفي لشهر، وأخرى شهرين، وبالتالي التكلفة الجديدة ستظهر على الواردات القادمة.

كما أشار إلى وجود ركود في السوق حاليًا.

متوسط أسعار الحديد وإنتاج مصر

وبحسب الزيني، بلغ متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع من 35 إلى 37 ألف جنيه، وللمستهلك من 36 إلى 39 ألف جنيه.

تنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، وفقًا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية.

أسعار مواد البناء أسعار البنزين والسولار سعر الدولار

29 مسجدًا للتهجد و8 للاعتكاف و7 ساحات لصلاة عيد الفطر بجنوب سيناء
لرفع كمرات المونوريل.. غلق كلي بشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان على مراحل
فيديو- بكاء وخشوع إمام المسجد النبوي في دعاء ليلة 23 رمضان
عند ظهور كلمة "أحمال".. اتبع هذه الخطوات لضمان سلامة عداد الكهرباء "أبو
مجتبى خامنئي يتحدث لأول مرة.. ماذا قال في رسالته؟
