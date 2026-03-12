إعلان

تنمية المشروعات يقدم تمويلا جديدا لـ"أمان القابضة" بـ 300 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة

كتب : ميريت نادي

01:25 م 12/03/2026

شركة أمان القابضة

وقع جهاز تنمية المشروعات عقدا جديدا مع شركة أمان القابضة لدعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة يضخ من خلاله الجهاز تمويلا جديدا لشركة أمان القابضة قدره 300 مليون جنيه لتمويل هذه المشروعات بكافة المحافظات من خلال الشركة كجهة وسيطة، في إطار جهود الدولة للتوسع في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير احتياجات الأسواق من المنتجات والخدمات من جهة وتوفير فرص عمل للشباب وللمواطنين من جهة أخرى.

وقام بتوقيع العقد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات و حازم مغازي، الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الأعمال والشؤون التجارية في شركة أمان القابضة، و أيمن بسيوني، رئيس القطاع المالي بالشركة، وذلك بحضور محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد أسامة، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز ولفيف من المسئولين بالجهاز و الشركة.

هدف القرض

وأكد باسل رحمي من خلال البيان الصادر اليوم، حرص الجهاز على التوسع في التعاون مع مختلف الجهات من البنوك والشركات التمويلية للوصول إلى الفئات المستهدفة خاصة الشباب والمرأة بمختلف المحافظات، لتمكينهم اقتصاديا ومساعدتهم على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة، موضحا أن العقد الجديد بين الجهاز وشركة أمان سيعمل على مساعدة أصحاب المشروعات على التوسع والإحلال والتجديد مما يمكنهم من زيادة الإنتاج وتطويره ورفع جودته، الأمر الذي يساعدهم على مواجهة المنافسة في الأسواق وينعكس إيجابا على قدرة هذه المشروعات على الاستمرار والنمو.

وأضاف رحمي، أن التعاون الجديد مع شركة أمان سيعمل أيضاً على تعزيز الشمول المالي وتشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي والاستفادة من تيسيرات وحوافز قانون تنمية المشروعات الذي يقدم عددا من الحوافز الضريبية لهذه المشروعات وذلك ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات ومنتجاتها في خفض الاستيراد وزيادة الصادرات.

وأشار رحمي، إلى أن الشراكة مع الجهات الوسيطة ركيزة أساسية لتمكين الشباب والمرأة وتشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي والعمل على التعاون للتوسع الجغرافي على مستوى الجمهورية في تقديم خدمات الجهاز.

استراتجية أمان

وصرح مغازي قائلاً: "يأتي هذا التعاقد تأكيداً على استراتيجيتنا التوسعية الرامية إلى إتاحة خدمات تمويلية مبتكرة تدعم المشروعات بكافة أحجامها؛ وتحديداً المتوسطة والصغيرة. ومن خلال شبكتنا التمويلية الواسعة التي تضم 233 فرعاً لشركة أمان، نواصل التزامنا بتمكين رواد الأعمال وبناء مجتمع مالي أكثر شمولاً واستدامة في جميع أنحاء الجمهورية".

