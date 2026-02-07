قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن شركات المحمول في مصر ملتزمة بسداد قيمة صفقة الطيف الترددي التي تتيح 410 ميجاهرتز بشكل كامل بالدولار لأول مرة بعدما كان السداد في السابق يتم بالجنيه ثم بنظام يجمع بين الدولار والجنيه.

وأوضح طلعت خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن قيمة الصفقة البالغة 3.5 مليار دولار ستورد بالكامل إلى خزينة الدولة بالدولار، لافتًا إلى أن إتاحة الترددات هذه المرة تتم بنظام حق الانتفاع وليس البيع، وذلك حتى نهاية تراخيص شركات المحمول في عام 2039.



وأضاف أن تطبيق نظام حق الانتفاع يهدف إلى عودة الأصل للدولة والحفاظ على الطيف الترددي باعتباره موردًا محدودًا للأجيال القادمة، مؤكدًا أن هذا النظام يشمل جميع الترددات القديمة والجديدة.