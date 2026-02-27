إعلان

تحركات الذهب والدولار خلال أسبوع.. والصناعة تبحث تطوير "شق الثعبان" (نشرة رمضان الاقتصادية اليوم)

كتب : دينا خالد

09:24 م 27/02/2026

تحركات الذهب والدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الأسواق المصرية تاسع أيام رمضان تقلبات استقرارا في سعر الدولار تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع للبنوك المصرية، وارتفاع محدود في سعر الذهب وسط هدوء في السوق العالمي.

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 60 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 27-2-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

اقرأ أيضًا:
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية

تحركات الذهب خلال أسبوع

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي تذبذبًا خلال تعاملات الأسبوع، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 من 6960 جنيهًا بنهاية تعاملات السبت الماضي إلى 6950 جنيهًا بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، بانخفاض قدره 10 جنيهات للجرام.

إقرأ المزيد

كيف تحركت أسعار الذهب عالميا ومحليا خلال أسبوع؟

الدولار يرتفع خلال أسبوع

رتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 31 و90 قرشًا، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
اقرأ أيضًا:
حتى 90 قرشا.. سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

وزير الصناعة يبحث تطوير منطقة "شق الثعبان"

عقد خالد هاشم، وزير الصناعة اجتماعًا مع إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية لبحث سبل حل تحديات منطقة شق الثعبان، إحدى أهم قلاع صناعة الرخام والجرانيت في مصر، وذلك عقب جولة ميدانية موسعة بالمنطقة استهدفت الوقوف على التحديات الفعلية التي تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع والورش.

إقرأ المزيد:
وزير الصناعة يبحث مع محافظ القاهرة واتحاد الصناعات خطة تطوير "شق الثعبان"


اقرأ أيضًا:

نجيب ساويرس: السياسات الأميركية تضعف الثقة بالدولار

ساويرس: اضطرابات إيران سترفع أسعار النفط وأثرها على مصر محدودًا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الذهب أسعار الدولار منطقة شق الثعبان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها أوبل في مصر
أخبار السيارات

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها أوبل في مصر
انخفاض الحرارة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت
أخبار مصر

انخفاض الحرارة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت
أكبر تراجع يضرب سوق الهواتف الذكية خلال 2026.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

أكبر تراجع يضرب سوق الهواتف الذكية خلال 2026.. ما القصة؟
15 صورة لنجوم الفن في حفل سحور تركي آل الشيخ
دراما و تليفزيون

15 صورة لنجوم الفن في حفل سحور تركي آل الشيخ
كيف تحسب فاتورة الغاز بعد تطبيق التسعير المتدرج؟
اقتصاد

كيف تحسب فاتورة الغاز بعد تطبيق التسعير المتدرج؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان