شهدت الأسواق المصرية تاسع أيام رمضان تقلبات استقرارا في سعر الدولار تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع للبنوك المصرية، وارتفاع محدود في سعر الذهب وسط هدوء في السوق العالمي.

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 60 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 27-2-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

تحركات الذهب خلال أسبوع

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي تذبذبًا خلال تعاملات الأسبوع، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 من 6960 جنيهًا بنهاية تعاملات السبت الماضي إلى 6950 جنيهًا بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، بانخفاض قدره 10 جنيهات للجرام.

الدولار يرتفع خلال أسبوع

رتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 31 و90 قرشًا، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

وزير الصناعة يبحث تطوير منطقة "شق الثعبان"

عقد خالد هاشم، وزير الصناعة اجتماعًا مع إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية لبحث سبل حل تحديات منطقة شق الثعبان، إحدى أهم قلاع صناعة الرخام والجرانيت في مصر، وذلك عقب جولة ميدانية موسعة بالمنطقة استهدفت الوقوف على التحديات الفعلية التي تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع والورش.



