إعلان

صافي أرباح طلعت مصطفى يقفز 43% في 2025 إلى 18.2 مليار جنيه.. والإيرادات 46% إلى 62.5 مليار جنيه

كتب : مصراوي

05:15 م 23/02/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

إعلان تحريري

قفز صافي أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة في العام الماضي 2025 بنسبة 43% لتسجل 18.2 مليار جنيه، بحسب نتائج أعمال الشركة.
جاء ذلك، بعدما صعدت إيرادات الشركة إلى نحو 62.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 46%، مدفوعة بقفزة إيراداتها العقارية بمعدل 50% إلى 36.7 مليار جنيه، وكذلك نمو إيراداتها من القطاع الفندقي 30% إلى 14.89 مليار جنيه.
كما حققت المجموعة زيادة ضخمة في إيرادات الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية بمعدل 64% لتسجل 10.9 مليار جنيه، مقابل 6.66 مليار في عام 2024.
وكشفت بيانات مجموعة طلعت مصطفى عن بلوغ المبيعات غير المسلمة 441 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة 50% عن قيمتها في نهاية ديسمبر 2024، وهي المبيعات التي ينتظر أن تسلمها في السنوات المقبلة، لتنعكس في إيراداتها وأرباحها.
ووافق مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى في اجتماعه أمس الأحد على توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 30 قرشا للسهم، على أن يسدد على قسطين متساويين، الأول بحد أقصى نهاية مايو، والثاني بحد أقصى نهاية يوليو المقبل.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

مجموعة طلعت مصطفى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك بعد قرار المركزي
أخبار البنوك

تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك بعد قرار المركزي
ظهور والدة تامر وأبناء عمرو.. النجوم وأسرهم في إعلانات رمضان 2026
دراما و تليفزيون

ظهور والدة تامر وأبناء عمرو.. النجوم وأسرهم في إعلانات رمضان 2026
"احلف ما خايني".. معتمرة عراقية تباغت زوجها بسؤال محرج أمام الكعبة
جنة الصائم

"احلف ما خايني".. معتمرة عراقية تباغت زوجها بسؤال محرج أمام الكعبة
عباس شومان: نزول قطرة دم قبل أذان المغرب يلزم المرأة بقضاء يوم الصيام
جنة الصائم

عباس شومان: نزول قطرة دم قبل أذان المغرب يلزم المرأة بقضاء يوم الصيام
مباحثات مصرية فرنسية لعلاج مرضى "أورام غزة" في "جوستاف روسي"
أخبار مصر

مباحثات مصرية فرنسية لعلاج مرضى "أورام غزة" في "جوستاف روسي"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
رسميا.. تخفيض 50% من رسوم تراخيص المحال العامة بالقاهرة: كيف تستفيد؟
موجة التقلبات الجوية.. نصائح عاجلة من "تغير المناخ" للمزارعين
محامية أسماء جلال تكشف مفاجأة عن كواليس مشاركتها في "رامز ليفل الوحش"