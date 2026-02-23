إعلان تحريري

قفز صافي أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة في العام الماضي 2025 بنسبة 43% لتسجل 18.2 مليار جنيه، بحسب نتائج أعمال الشركة.

جاء ذلك، بعدما صعدت إيرادات الشركة إلى نحو 62.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 46%، مدفوعة بقفزة إيراداتها العقارية بمعدل 50% إلى 36.7 مليار جنيه، وكذلك نمو إيراداتها من القطاع الفندقي 30% إلى 14.89 مليار جنيه.

كما حققت المجموعة زيادة ضخمة في إيرادات الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية بمعدل 64% لتسجل 10.9 مليار جنيه، مقابل 6.66 مليار في عام 2024.

وكشفت بيانات مجموعة طلعت مصطفى عن بلوغ المبيعات غير المسلمة 441 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة 50% عن قيمتها في نهاية ديسمبر 2024، وهي المبيعات التي ينتظر أن تسلمها في السنوات المقبلة، لتنعكس في إيراداتها وأرباحها.

ووافق مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى في اجتماعه أمس الأحد على توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 30 قرشا للسهم، على أن يسدد على قسطين متساويين، الأول بحد أقصى نهاية مايو، والثاني بحد أقصى نهاية يوليو المقبل.