كتبت- ميريت نادي:

انخفاض أسعار الطماطم، والبطاطس، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والخيار، والبرتقال البلدي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 2-2-2026، بينما ارتفعت أسعار البصل الأبيض، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

البطاطس تتراوح بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 18 و24 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 9 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 14 و20 جنيهًا، بتراجع جنيهين.