65 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم
كتب : ميريت نادي
01:47 م 19/02/2026
السمك البلطي
استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الخميس 19-2-2026، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 61 و65 جنيهًا.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و145 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و190 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.