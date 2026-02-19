إعلان

65 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتب : ميريت نادي

01:47 م 19/02/2026

السمك البلطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الخميس 19-2-2026، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.


أسعار الأسماك اليوم


سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 61 و65 جنيهًا.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و145 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و190 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

السمك البلطي أسعار الأسماك السبيط الكاليماري كابوريا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حريق داخل مصنع ملابس بمدينة 6 أكتوبر.. والدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة
حوادث وقضايا

حريق داخل مصنع ملابس بمدينة 6 أكتوبر.. والدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة
عبلة كامل وأبناء الهضبة.. لقطات تصدرت التريند في أول يوم رمضان
دراما و تليفزيون

عبلة كامل وأبناء الهضبة.. لقطات تصدرت التريند في أول يوم رمضان
كدمات وحروق.. أم وزوجها يعذبان طفلة حتى الموت في المنوفية
أخبار المحافظات

كدمات وحروق.. أم وزوجها يعذبان طفلة حتى الموت في المنوفية

موعد صلاة المغرب في أول يوم من رمضان 2026
جنة الصائم

موعد صلاة المغرب في أول يوم من رمضان 2026
الذهب يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
اقتصاد

الذهب يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة.. المالية تطرح سندات للأفراد الأحد المقبل عبر مكاتب البريد بعائد شهري
الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة