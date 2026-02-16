إعلان

مع اقتراب شهر رمضان.. أسعار الدواجن ترتفع إلى 105 جنيهات للكيلو بالأسواق

كتب : مصراوي

04:32 م 16/02/2026 تعديل في 04:44 م

أسعار الدواجن

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لـ "مصراوي"، إن أسعار الدواجن شهدت ارتفاعات بنحو 3 جنيهات للكيلو في المزرعة اليوم الاثنين.

وأضاف السيد، لمصراوي، أن سعر كيلو الدواجن البيضاء سجل اليوم في المزرعة نحو 93 جنيها، مقابل 90 جنيها للكيلو بالأمس.

وأوضح السيد أن سعر كيلو الدواحن اليوم سجل نحو 105 جنيهات بالأسواق، وقد يرتفع السعر في المناطق الراقية، فيما يتراوح سعر الدواجن البلدي بين 125 و130 جنيها للكيلو في الأسواق.

وأشار السيد، إلى أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة زيادة الطلب تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، واتجاه المنتجين إلى تعويض الخسائر التي تكبدوها خلال الفترة الماضية.

وأوضح السيد، أن هناك وفرة في الإنتاج ولا توجد أي مشكلات تتعلق بتوافر الدواجن.

وأكد السيد أن آليات العرض والطلب يجب أن تكون أكثر انضباطًا، خاصة في ظل استقرار مستلزمات الإنتاج.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

أسعار الدواجن غرفة القاهرة التجارية الدواجن البيضاء

