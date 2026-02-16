إعلان

64 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- ميريت نادي:

11:05 ص 16/02/2026

السمك البلطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الاثنين 16-2-2026، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 60 و64 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و150 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

السمك البلطي سوق العبور المأكولات البحرية كابوريا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عاوزينهم يرموا ورد بمناسبة الفلانتين؟".. ميدو يدافع عن جماهير الأهلي برسالة
رياضة محلية

"عاوزينهم يرموا ورد بمناسبة الفلانتين؟".. ميدو يدافع عن جماهير الأهلي برسالة
"كابوس رمضان" يُؤرق إسرائيل.. تحذيرات من موجة تصعيد تتخطى حدود الحرب
شئون عربية و دولية

"كابوس رمضان" يُؤرق إسرائيل.. تحذيرات من موجة تصعيد تتخطى حدود الحرب
شعبة المعادن الثمينة: فجوة أسعار الفضة في مصر تتلاشى بعد موجة مضاربات عنيفة
اقتصاد

شعبة المعادن الثمينة: فجوة أسعار الفضة في مصر تتلاشى بعد موجة مضاربات عنيفة
تبدأ بألف جندي في أبريل.. إندونيسيا تكشف خطة نشر قواتها بغزة
شئون عربية و دولية

تبدأ بألف جندي في أبريل.. إندونيسيا تكشف خطة نشر قواتها بغزة
"عيب اللي عملتوه".. نجم الأهلي السابق يفتح النار على الجيش الملكي
رياضة محلية

"عيب اللي عملتوه".. نجم الأهلي السابق يفتح النار على الجيش الملكي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر