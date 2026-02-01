وقعت الهيئة القومية للبريد، وجامعة بنها الأهلية بروتوكول تعاون مشترك، يهدف إلى توفير حزمة متكاملة من الخدمات البريدية والمالية والحكومية داخل الحرم الجامعي، بما يلبي احتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ويسهم في دعم جهود الدولة نحو تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي داخل المؤسسات التعليمية.



وبحسب بيان اليوم، أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص الهيئة القومية للبريد على التوسع في تقديم خدماتها داخل الجامعات والمؤسسات التعليمية، من خلال إتاحة منافذ بريدية متكاملة تتيح للطلاب والعاملين الاستفادة من مختلف الخدمات بكل سهولة ويسر داخل الحرم الجامعي".



وفي السياق ذاته، أكد تامر سمير عبد المجيد، رئيس جامعة بنها الأهلية، أن توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية للبريد يأتي في إطار إستراتيجية الجامعة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة داخل الحرم الجامعي، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة الوطنية، مؤكدًا أن إتاحة الخدمات البريدية والمالية داخل الجامعة تمثل خطوة مهمة نحو دعم الشمول المالي والتحول الرقمي، وتوفير خدمات آمنة ومتطورة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بما يتماشى مع رؤية الجامعة في تقديم تجربة تعليمية متكاملة وعصرية.

ومن جانبه، صرح سيد طمان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق، أن جامعة بنها الأهلية تُعد نموذجًا متقدمًا للجامعات الحديثة التي تحرص على توفير بيئة تعليمية وخدمية متكاملة، مشيرًا إلى أن البروتوكول ينص على تخصيص مقر داخل الحرم الجامعي لتقديم باقة متنوعة من الخدمات المالية والبريدية والحكومية، بما يسهم في تسهيل المعاملات اليومية وتخفيف العبء عن الطلاب والعاملين، ويعزز من كفاءة تقديم الخدمات داخل الجامعة.