إعلان

بروتوكول بين البريد وجامعة بنها الأهلية لتقديم الخدمات البريدية والمالية دخل الحرم الجامعي

كتب : آية محمد

05:02 م 01/02/2026

اللقاء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وقعت الهيئة القومية للبريد، وجامعة بنها الأهلية بروتوكول تعاون مشترك، يهدف إلى توفير حزمة متكاملة من الخدمات البريدية والمالية والحكومية داخل الحرم الجامعي، بما يلبي احتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ويسهم في دعم جهود الدولة نحو تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي داخل المؤسسات التعليمية.


وبحسب بيان اليوم، أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص الهيئة القومية للبريد على التوسع في تقديم خدماتها داخل الجامعات والمؤسسات التعليمية، من خلال إتاحة منافذ بريدية متكاملة تتيح للطلاب والعاملين الاستفادة من مختلف الخدمات بكل سهولة ويسر داخل الحرم الجامعي".


وفي السياق ذاته، أكد تامر سمير عبد المجيد، رئيس جامعة بنها الأهلية، أن توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية للبريد يأتي في إطار إستراتيجية الجامعة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة داخل الحرم الجامعي، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة الوطنية، مؤكدًا أن إتاحة الخدمات البريدية والمالية داخل الجامعة تمثل خطوة مهمة نحو دعم الشمول المالي والتحول الرقمي، وتوفير خدمات آمنة ومتطورة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بما يتماشى مع رؤية الجامعة في تقديم تجربة تعليمية متكاملة وعصرية.

ومن جانبه، صرح سيد طمان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق، أن جامعة بنها الأهلية تُعد نموذجًا متقدمًا للجامعات الحديثة التي تحرص على توفير بيئة تعليمية وخدمية متكاملة، مشيرًا إلى أن البروتوكول ينص على تخصيص مقر داخل الحرم الجامعي لتقديم باقة متنوعة من الخدمات المالية والبريدية والحكومية، بما يسهم في تسهيل المعاملات اليومية وتخفيف العبء عن الطلاب والعاملين، ويعزز من كفاءة تقديم الخدمات داخل الجامعة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البريد جامعة بنها الأهلية الخدمات البريدية والمالية الحرم الجامعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل رمضان.. طرق تخزين و"تفريز" ورق العنب للحفاظ عليه طازجا
علاقات

قبل رمضان.. طرق تخزين و"تفريز" ورق العنب للحفاظ عليه طازجا
رسميًا.. اتحاد الكرة يطلب استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

رسميًا.. اتحاد الكرة يطلب استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية
وكالة أمريكية: تحسن القدرة الشرائية يحدث طفرة بمبيعات السيارات في مصر
أخبار السيارات

وكالة أمريكية: تحسن القدرة الشرائية يحدث طفرة بمبيعات السيارات في مصر
لماذا يرتفع سعر الذهب في مصر عن نظيره العالمي؟ نائب رئيس الشعبة يوضح
اقتصاد

لماذا يرتفع سعر الذهب في مصر عن نظيره العالمي؟ نائب رئيس الشعبة يوضح
بعد تحذير أمريكي.. مسؤول إيراني: لا خطط لإجراء مناورات في مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

بعد تحذير أمريكي.. مسؤول إيراني: لا خطط لإجراء مناورات في مضيق هرمز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان