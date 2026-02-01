إعلان

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

10:52 ص 01/02/2026 تعديل في 10:52 ص

أسعار الحديد والأسمنت

كتب- أحمد الخطيب:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد 1-2-2026، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

سعر طن الحديد الاستثماري: 37466.67 جنيه، بزيادة 2222.92 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38871.43 جنيه، بزيادة 1818.65جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3742.86 جنيه، بتراجع 301.58 جنيه.

أسعار الحديد أسعار الحديد والأسمنت مجلس الوزراء أسعار الأسمنت

